-SURİYE'DEN GELENLERİN SAYISI 3 BİN 893'E ULAŞTI ADANA (A.A) - 10.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle sınırdan geçiş yaparak Türkiye'ye sığınanlar çadır kentte 42. gününü geçirirken, her saat gelenlerin sayısı artıyor. Son olarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sayısının 3 bin 893'e ulaştığı bildirildi. Suriye'de yaşanan olayların ardından Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerine 29 Nisan'da başlayan kaçışlar sürüyor. Yayladağı ve Altınözü'ndeki eski TEKEL fabrikalarına Kızılay tarafından kurulan çadır kente ilk gün yerleştirilen Suriyeliler 42. günlerini geçirirken, kalabalık gruba katılımlar sabahın erken saatlerinde de sürdü. Aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu Suriyeliler, yaşamlarını çadır kentte Türk hükümetinin sağladığı imkanlarla sürdürmeye çalışıyorlar. Hayatlarından oldukça memnun gözüken Suriyeliler, tek endişelerinin ise geride kalan akrabaları olduğunu söylüyorlar. Bu arada, basın mensuplarının Suriyeli vatandaşları görüntülemeye çalışmaları üzerine Yayladağı'ndaki çadır kentin tel örgüleri naylon brandalarla kaplandı. Dün geceden bu yana Reyhanlı ilçesinden 10, Altınözü ilçesine 775 kişi, Yayladağı ilçesinde 460 kişi geldiği çadır kentlerdeki Suriyeli vatandaşların sayısının 3 bin 893'ye ulaştığı öğrenildi. Yeni gelenlerin arasında 3 yaralının bulunduğu, bunların ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. -ÜÇÜNCÜ ÇADIR KENT, MİSAFİRLERİ İÇİN HAZIRLANIYOR- Suriye'den kaçanların sayısının her geçen gün artması üzerine Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyündeki Hamza Beyli çiftliğinde üçüncü çadır kent kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Hatay Valiliği ve Kızılay'ın çalışmaları sonucu, bölgede 5 bin kişilik yeni çadır kent oluşturuluyor. Çadır kentte elektrik ve suyla ilgili alt yapı hazır hale getirildi. Bin çadırdan oluşan çadır kentte, ilk misafirlerini de ağırlamak için hazırlıklar da sona doğru gelindi. Bu arada, yetkililerden alınan bilgiye göre, Altınözü'ndeki çadır kentte yaşayanların sayısı 800'e ulaştı. Sağlık Bakanlığına ait 112 Acil Servis görevlileri ve ambulans çadır kentte konuşlandırılırken, Kızılay tarafından 3 öğün yemek veriliyor. -KISA SÜRELİ SEVİNÇ- Yayladağı ilçesindeki çadır kentte, yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın istifa ettiği ve ordunun ikiye bölünerek dağıldığı yönünde duyum üzerine hareketli dakikalar yaşadı. Bir anda çadırlarından çıkarak, çadır kentin ortasında toplanan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık grup, Arapça sloganlar atmaya başladı. Suriyeliler sevinç gösterileri yaparken çadır kentte görevli polis memurları, grubun etrafında çember oluşturarak önlem aldı. Gelen duyumların yanlış olduğunun öğrenilmesi üzerine Suriyelilerin sevinç gösterileri kısa sürdü. Çadırlarına yeniden dönen Suriyeliler, meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar.