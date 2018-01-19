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Suriye'den dönen "Cunud el Şam" üyesi Türk tutuklandı

Köln'de Suriye'den dönen "Cunud el Şam" adlı radikal örgütün üyesi olmakla suçlanan Türk vatandaşı tutuklandı.

19 Ocak 2018 21:34

Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki Türk vatandaşı Onur B.'nin dün Köln'de gözaltına alındığı belirtildi. Zanlının terörist örgüt olarak kabul edilen radikal Cunud el Şam (Şam'ın askerleri) üyesi olduğu belirtildi.

Almanya'yı 2013 yılı Ocak ayında terkeden Onur B.'nin 2013 Şubat'ından Mayıs'a kadar Türkiye'de kaldığı daha sonra ise Suriye'ye giderek Cunud el Şam örgütüne katıldığı belirtildi. Başsavcılık zanlının Suriye'de bulunduğu sırada askeri eğitim alarak silahlı çatışmalara katıldığını da bildirdi. Onur B.'nin 2013 yılı Eylül ayında Suriye'yi terkederek önce kısa bir süre Türkiye'de kaldığı, daha sonra ise Almanya'ya döndüğü belirtiliyor.

Köln'de dün gözaltına alınan Onur B.'nin mahkemeye çıkarıldığı ve hakkında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Anayasayı Koruma Dairesi'nin Aralık 2017 tarihli verilerine göre Almanya'dan Suriye ve Irak'a giden radikal İslamcıların sayısı 960'ın üzerinde. Bu kişilerin her iki ülkedeki radikal örgütlere katılarak çatışmalarda yer aldıkları ya da örgüte destek sundukları belirtiliyor. Radikal İslamcı örgütlere katılanların beşte biri kadın. Gidenlerin büyük kısmının 30 yaşın altında olduğu kaydediliyor. Anayasayı Koruma Dairesi'ne göre Suriye ve Irak'a giden 960'tan fazla kişinin üçte biri Almanya'ya döndü.

AFP/DW, HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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