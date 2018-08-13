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Suriye'den Ceylanpınar'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist, silah ve mühimmat ile yakalandı

13 Ağustos 2018 16:17

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE\'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist, silah ve mühimmat ile yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir grup teröristin, Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar\'a geçeceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, sınırda güvenlik önlemi aldı. Başlatılan operasyon kapsamında 2 kişi, sınırı yasa dışı yollarla geçip, Türkiye\'ye giriş yapmak isterken yakalandı. Kimlikleri açıklanmayan teröristlerin yanlarında silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristler, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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