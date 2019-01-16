"Suriye'den çekilen ABD'nin yerini paralı askerler alsın"

T24 Haber Merkezi

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD’nin Suriye’den çekilme planları belirsizliğini korumaya devam ederken, Blackwater’ın kurucusu Erik Prince eve dönecek ABD askerlerinin yerini ‘paralı askerler’in alabileceği önerisinde bulundu.

Fox Business’a konuşan Prince, paralı askerlerin hem ABD’nin müttefiklerini koruyabileceğini hem de İran’ın bölgedeki etkisine karşı bir direnç noktası oluşturabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıl öncesinde sayıları 2 bini ABD askerinin Suriye’den geri çekileceğini açıklamıştı. Trump’ın kararını aralarında kendi partisinden senatörlerin de bulunduğu çok sayıda kişi eleştirirken, geri çekilme takvimi henüz netleşmedi.

ABD’nin Suriye’den çıkışı konusunda belirsizliğini koruyan en önemli başlıklar, Washington’ın bölgede uzun süredir ‘en önemli müttefiklerden biri’ olarak nitelendirdiği ancak bir diğer ‘önemli müttefik’ Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı Kürt gruplarının durumu ve İran’ın bölgedeki etkisi.

Suriye’de paralı askerlerin görev yapmasının, ABD Başkanı Trump’ın ‘bitmeyen savaşlara son verme’ şeklindeki seçim vaadini yerine getirmesine ancak yine de arkada bir korucu güç bırakmasına da olanak sağlayacağını savunan Blackwater kurucusu, Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’nin liderliğini üstlendiği Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDF) yönelik tehdidin ise beklenenin aksine Türkiye değil, Suriye ve İran olduğu yorumunda bulundu. Kendisi de eski bir ABD Deniz Komandosu olan Prince, şöyle devam etti:

“ABD tarihi, oldukça pahalı bir ordunun muhtemelen doldurmaması gerektiği, ancak özel girişimlerin yer alabileceği kamu-özel sektör ortaklıklarıyla dolu.

Eğer İranlılar ve Suriyeliler gibi oldukça geleneksel güçlerden gelecek kara operasyonlarına karşı dirençli bir güç olmazsa, müttefiklerimiz ezilir.”

1977 yılında Prince tarafından kurulan Blackwater, Irak ve Afganistan’daki ‘görevleri’ sebebiyle ABD hükümetinden şimdiye kadar yüz milyonlarca dolar ödeme aldı. Irak ve Afganistan’da ABD güçlerine yetkilileri korumak ve altyapı kurulumları sırasında destek olan şirket, 2007’de bünyesindeki 4 askerin 14 Iraklı sivili öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefine oturtulmuştu.

*Kaynak: Independent