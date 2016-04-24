Suriye'den atılan roket mermisi Yalçın Akdoğan'ın bulunduğu Kilis Valiliği'nin 100 metre uzağına düştü!

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Suriye tarafından gerçekleştirilen roketli saldırılara dair Kilis Valiliği'nde bilgi aldığı esnada 100 metre mesafedeki 3 farklı noktaya roket atıldığı öğrenildi. Saldırıda bir vatandaş yaşamını yitirdi. Roket saldırılarına ilişkin toplantıdan sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, “Bu hadiseler tüm boyutları ile yarın Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek. Kilis'e gelerek burada yaşayan insanlarımızın hissettikleri nedir? bunu gördük” diye konuştu.

Kilis'e aynı gün içinde 2'nci kez roketatar mermisi isabet etti: 1 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı

Habertürk’te yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kilis'e düşen roket mermileri ile ilgili Kilis Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Akdoğan, Kilis'e düşen roket mermileri nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Konunun yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alınacağını belirten Akdoğan, vatandaşlara sağduyu çağrısı yaptı.

Akdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Kilis'te yaralılarımız var. Bu hadiseler tüm boyutları ile yarın Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek. Kilis'e gelerek burada yaşayan insanlarımızın hissettikleri nedir? bunu gördük. Bugün sabah 10:40 civarında 2 roket mermisi düşmüş, 16 vatandaşımız yaralanmıştı. Akşam 18:00 civarında ise 3 roket mermisi düştü. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 10 vatandaşımız ise yaralandı.

"Anında karşılık verildi"

“Angajman kuralları çerçevesinde anında karşılık verildi. İlk hedefler imha edildi. Bu süreci hep birlikte göğüsleyeceğiz. Burada sağduyu içerisinde olmak gerekiyor. Fevri davranmak doğru bir şey değildir. Sorunun çözümüne katkı sağlamaz.

“Kilis iftihar ettiğimiz bir şehir. Suriyeli mazlumlar ölümden kaçarak Türkiye'ye sığınmıştır. Bu kişilere Kilis de sahip çıkmıştır. Kilisli kardeşlerimize gösterdikleri tavır sebebi ile teşekkür ediyorum. Burada ilave hangi adımlar atılacaksa kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

"Vatandaşların açık alanda bulunması

güvenlik açısından uygun değil"

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Akdoğan, Kilis'te toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını hatırlatarak, "Sağduyu içerisinde olmak gerekiyor. Bu olaylardan sonra fevri davranmak, protestoya yeltenmek veya bunu birtakım çevrelerin kaşıması bu doğru bir şey değildir. Sorunun çözümüne bir katkı sağlamaz. Biz devlet olarak hükümet olarak buradayız. Milletvekillerimiz burada. Bütün ilgili kurumlarımız ne yapılması gerekiyorsa gerekenleri yapıyor. Burada güvenlik sebebiyle bu toplumsal gösterilere valilik izin vermiyor. Bunun sebebi birileri tepki göstermesin, değil. Roket mermileri düşebildiği için açık alanda vatandaşların toplu olarak bulunması; bunlar güvenlik açısından uygun değil. Vatandaşlarımız öncelikle kendi can güvenliği açısından buna dikkat etmelerinde fayda var" diye konuştu.

" Yarın Bakanlar Kurulu'nda hem güvenlik hem sosyo ekonomik boyutlarıyla hangi tedbiri almak gerekiyorsa bunlar alınacaktır "

Alınması gereken ilave tedbirlerin alınacağını da vurgulayan Akdoğan, "Ben bir kez daha sağduyu çağrısı yapıyorum vatandaşlarımıza. Ne yapılması gerekiyorsa devlet ve hükümet olarak bütün kurumlarımız yapmaktadır. Yarın bütün boyutlarıyla hem güvenlik boyutlarıyla hem sosyo ekonomik boyutlarıyla ilave hangi tedbiri almak gerekiyorsa bunlar alınacaktır. Hangi adım atılması gerekiyorsa bunlar atılacaktır" dedi.

"Herkesi sağduyuya davet ediyorum"

Sınırda farklı birtakım yapılanmalar ve silahlı örgütler olduğuna dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Akdoğan, şöyle konuştu: "Maalesef sınırlarımızın karşı tarafında bir otorite yok. Terör örgütleri cirit atıyor. Farklı birtakım yapılanmalar var. Silahlı örgütler var. Bir çatışma var. Bizim irademiz dışında karşı tarafta yaşanan bu olumsuzluklar Türkiye'yi etkileyebilmektedir. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. İnşallah yarın Bakanlar Kurulu'ndan sonra bu konuda hangi ilave adımlar atılacaksa bunlar da kamuoyuyla paylaşılacaktır"