Kilis'e aynı gün içinde 2'nci kez roketatar mermisi isabet etti: 2 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralı

Suriye’den atılan roketatar mermileri, Kilis Valiliği’ne 100 metre uzaklıktaki bir camiye isabet etti. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın da patlama sırasında valilik binasında toplantıda olduğu bildirildi. Akdoğan, meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında bulunan ve durumu ağır olan 23 yaşındaki Suriyeli Fadıl Emin de bugün hayatını kaybetti.

Kilis'e bu sabah yine roketatar mermileri isabet etmiş, patlamada 16 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Akdoğan, "Kilis'e 18 Ocak tarihinden bu yana 45 roket atıldı, 16 kişi hayatını kaybetti. Angajman kuralları gereği saldırıya karşılık verildi" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'nın haberine göre, saat 18.00 sularında Suriye’den atılan Katyuşa roketatar mermileri Kilis Valiliği’ne 100 metre uzaklıktaki camiye isabet etti. Camideki patlamada yaralananlar olurken, çevredeki binaların camları kırıldı.

Şiddetli patlamanın ardından insanların etrafa kaçıştıkları görüldü. Kilisli vatandaşlar "Artık yeter", "Önlem alınsın" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Belediye Başkanı Hasan Kara ve Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in de patlama sırasında valilik binasında toplantıda olduğu bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fadıl Emin, bugün hayatını kaybetti.

Kentte gergin anlar

Patlama sonrası bölgede toplanan kalabalık Kilis Valiliği’ne doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık dağılmayınca polis biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Gruptakiler ise müdahale sonrası güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi ve ortalık bir anda savaş alanına döndü.