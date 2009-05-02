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Politika

Suriye'den Ankara'ya gazeteci büyükelçi

Suriye, uzun yıllar muhabirlik ve televizyon programcılığı yapmış olan Nidal Kabalan’ı Türkiye büyükelçisi olarak atadı.

02 Mayıs 2009 03:00

Suriye, uzun yıllar muhabirlik ve televizyon programcılığı yapmış olan Nidal Kabalan’ı Türkiye büyükelçisi olarak atadı.

Suriye’nin yeni Ankara Büyükelçisi Kabalan, büyükelçilik görevine atanmadan önce, gazetecilik yaptığı dönemde Türk yetkililerle röportajlar yaptığını belirtti. Kabalan’ın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e güven mektubunu sunarak, görevine başlaması bekleniyor.

Beşar Esad’ın kısa bir süre önce kendisini kabul ettiğini ve "İyi şeyler daha iyi, daha iyiler mükemmel olmalı" talimatı verdiğini belirten Kabalan, şunları söyledi: "Sayın Başkanımız, Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğuna inanıyor. Önümüzdeki yıllar içinde, mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gerekli her şeyin yapılmasını istiyor. Suriye büyükelçiliği görevinin çok kolay olmayacağını biliyorum. Türkiye, Suriye ve İran bölgedeki üç önemli anahtar oyuncu. Bölgesel hiçbir konu Ankara, Şam veya Tahran’a gitmeden herhangi bir düzeyde çözülemez."

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