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Dünya

'İdlib'teki saldırılar, Türkiye'nin ateş desteğiyle gerçekleştirildi'

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, İslamcı gruplara destek verdiğini iddia etti

29 Nisan 2015 09:54

Reuters'ın, Suriye medyasına dayandırdığı habere göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, İslamcı grupların İdlib ve Cisr eş Şugur kasabalarına yönelik saldırılarına 'ateş desteği ve lojistik destek verdiğini' öne sürdü.

Suriye devlet televizyonu Sana'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı "Terör gruplarının İdlib'e ve Cisr eş Şuğur'a saldırıları Türk ordusunun lojistik ve ateş desteğiyle gerçekleştirildi" açıklamasını yaptı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Bakanlık açıklamasında "Bu, Suriye'ye doğrudan saldırıdır" dendi.

Suriye'de Halep ve Lazkiye arasında yer alan stratejik öneme sahip İdlib kentinin merkezi, Mart ayının sonunda Fetih Ordusu'nun eline geçti.

Bünyesinde El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'ni de barındıran bir ittifak grubu olan Fetih Ordusu, geçen hafta sonuysa İdlib'e bağlı 'stratejik önemdeki' Cisr eş-Şugur ilçesinin önemli bir bölümünü aldı.

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