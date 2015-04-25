Suriye'de İslamcı grupların 'Cisr eş-Şugur'u ele geçirdiği iddia ediliyor

Suriye devlet medyası tarafından merkezi yönetime bağlı olduğu iddia edilen Cisr eş-Şugur kasabasının, El Kaide ile bağlantılı Nusra Cephesi, Ahraru'ş-Şam ve İslam Ordusu'nun da aralarında yer aldığı İslamcı güçler tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Kasaba, Idlib Eyaleti'nin hükümet kontrolünde bulunan son büyük kasabası. İslamcı güçler, Perşembe günü kente yönelik bir saldırı başlatıldığını duyurmuş, Suriye devlet medyası da cumartesi günü çok yoğun çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

Sana, "Suriye yönetimine bağlı uçakların terörist gruplarını bombaladığını ve onlarca askeri aracı imha ettiğini" söylerken, İslamcı güçlerin tarafında yer alan, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ise hükümet güçlerinin kentten kaçtığını, bazı mahallelerdeyse çatışmaların sürdüğünü bildirdi.