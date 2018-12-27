Suriye'deki sel felaketinde mağdur olan aileler için yardım çağrısı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde, iki gündür şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi sonucu mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından yardım çağrısında bulunuldu.

Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele dönüştü. İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar selin etkisiyle sular altında kaldı. Bu arada Türkiye sınırına yakın İdlib’in Atme Kasabası\'nda ise selden etkilenen yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı kamplardaki siviller geceyi bölgelerdeki okul ve mescitlerde geçirmek zorunda kaldı. Kamp bölgelerindeki çadırların sular altında kalması nedeniyle ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 bin kişinin mağdur olduğu tespit edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı sel felaketi mağduru siviller için yardım çağrısında bulundu.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, konuyla ilgili şöyle konuştu:

\"Su baskının sele dönüşmesi sonucu iki gündür siviller boş bulabildikleri tüm alanlara sığınıyor. Mağdur olan insan sayısı giderek artıyor. Bu nedenle İdlib kentinin selden etkilenmeyen bölgelerinde kuracağımız barınma merkezlerindeki aileler için çadır, battaniye, sünger yatak, gıda malzemeleri ve kışlık kıyafet ihtiyacı bulunuyor. Tüm hayırseverleri destek olamaya davet ediyoruz.\"

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