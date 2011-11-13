-Suriye'deki saldırılar protesto edildi İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - Suriye ile Dayanışma Platformu üyesi bir grup, Arap Birliği'nin Suriye'ye ilişkin aldığı karar sonrası Türkiye'nin Suriye'deki temsilciliklerine yapılan saldırıları protesto etti. Taksim Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, Arap Birliği'nin aldığı karar sonrası Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Lazkiye Başkonsolosluğu ve Halep Fahri Konsolosluğu'na yapılan saldırılara tepki gösterdi. Suriye ve Türkiye bayrakları açarak, Beşşar Esad aleyhine Arapça ve Türkçe sloganlar atan grup adına açıklama yapan platform üyesi Emir Saati, ''Allah'ın yardımı ve Suriye halkının direnişiyle Beşşar Esad'ın sonunun yaklaştığını'' söyledi. Beşşar Esad ve yandaşlarının ''can çekiştiğini'' ifade eden Saati, ''Çete, mensup olmakla övündüğümüz, özgürlüğünü ve onurunu isteyen Suriye halkına vahşi hayvanların avlarına saldırdığı gibi saldırmakta, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden sesini yükselten silahsız insanların kanını akıtmaktadır. Çete, şimdi de, 'Hayır, şehitlerin kanı boynumda olsun istemem' deyip ona yardım elini uzatanlara da saldırmaktadır'' dedi. Saati, Arap Birliği'nin aldığı karardan sonra sonra ümit dolu olduklarını belirterek, ''Bundan dolayı yüce Allah'a hamdüsena ederken, 'Hak geldi, batıl zail oldu' mealindeki sözünü hatırlıyoruz. Arap Birliğinin Suriye'deki Esad çetesine dur demek için, Suriye'nin üyeliğini askıya almasını, şimdi ve her zaman hakkını vererek minnettarlıkla anacağız'' diye konuştu. Suriye'nin zor günler geçirdiğini kaydeden Saati, şunları söyledi: ''Maddi menfaatlerin siyasetin dinamosunu oluşturduğu bir çağda, zor günlerinde halkımızın yanında yer alan, Hakk'ın safında duran Türk hükümeti ve halkına da sevgi ve minnettarlığımızı sunarız. Böyle duruşları ancak içinde Allah korkusu olan ve merhametten nasibini almış yürekler gösterir. Aynı anda yanımızda duran bütün Arap ülkelerine ve medya gruplarına da Hakk'a inanan Suriye halkı vefa borcunu hiç unutmayacaktır.''