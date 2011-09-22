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Dünya

Suriye'deki protestolara öğrenciler de destek veriyor BEYRUT (A.A)

22 Eylül 2011 20:26

-Suriye'deki protestolara öğrenciler de destek veriyor BEYRUT (A.A) - 22.09.2011 - Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı 6 aydır süren gösteriler, öğrencilerin de katılımıyla yeni bir boyut kazandı. Aktivistler, başkent Şam ve diğer bölgelerdeki gösterilere artık öğrencilerin de ders bitiminde katıldığını belirtti. Suriye'de okulların başladığı pazar gününden bu yana gösterilere iştirak eden öğrenciler arasında 10 yaşındakilerin bile bulunduğu kaydedildi. Aktivistlerin kurduğu Yerel Koordinasyon Komiteleri, Şam'ın dış kesimindeki Zebedani mahallesinde kız öğrencilerin "devrim parlak, rejim karanlık" diye slogan attığını bildirdi. Kuzeybatıdaki Mambal köyünde ise öğrencilerin düzenlediği protesto gösterisine güvenlik güçlerinin müdahale ettiği, rejim yanlısı silahlı kişilerin bazı öğrencileri dövdüğü, öğrencilerin ebeveynlerini de gözaltına aldığı bildirildi. Güneydeki Dael köyünde de bazı öğrencilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Bugünkü gösterilerin Cassim köyünde dün onlarca öğrencinin gözaltına alınmasından sonra düzenlendiği belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin dün de Şam'ın Harasta, Erbin ve Zamalka mahallelerinde bazı okulları kuşattığı ifade edildi. Suriye'de gösterilerin mart ayının ortasında başlamasından bu yana 2700 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

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