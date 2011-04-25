T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DEKİ OLAYLAR: 13 ÖLÜ ŞAM (A.A)

25 Nisan 2011 13:44

-SURİYE'DEKİ OLAYLAR: 13 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 25.04.2011 -  Suriye güvenlik güçlerinin dün Lazkiye yakınlarındaki Ceble'de açtığı ateşte ölenlerin sayısı 13'e çıktı.  Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü, ülkenin kuzeybatısındaki sahil kasabası Ceble'de ölü sayısının yükseldiğini açıkladı. Güvenlik güçleri ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişiler yönetim karşıtı protestoların ardından dün kasabanın Sünni kesimine konuşlanmış göstericilere müdahale etmişti. Güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesinde çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Suriye'de gösterilerin başladığı 5 haftadır güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölenlerin sayısının 300'ü aştığı bildiriliyor. -SİVİLLERE RASTGELE ATEŞ AÇILDI- Suriyeli muhalif bir insan hakları eylemcisi, başkent Şam'ın büyük banliyölerinden Duma'da, güvenlik güçleriyle Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişilerin baskın düzenleyerek sivillere rastgele ateş açtığını, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24