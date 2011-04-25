-SURİYE'DEKİ OLAYLAR: 13 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 25.04.2011 - Suriye güvenlik güçlerinin dün Lazkiye yakınlarındaki Ceble'de açtığı ateşte ölenlerin sayısı 13'e çıktı. Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü, ülkenin kuzeybatısındaki sahil kasabası Ceble'de ölü sayısının yükseldiğini açıkladı. Güvenlik güçleri ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişiler yönetim karşıtı protestoların ardından dün kasabanın Sünni kesimine konuşlanmış göstericilere müdahale etmişti. Güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesinde çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Suriye'de gösterilerin başladığı 5 haftadır güvenlik güçlerinin açtığı ateşte ölenlerin sayısının 300'ü aştığı bildiriliyor. -SİVİLLERE RASTGELE ATEŞ AÇILDI- Suriyeli muhalif bir insan hakları eylemcisi, başkent Şam'ın büyük banliyölerinden Duma'da, güvenlik güçleriyle Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı silahlı kişilerin baskın düzenleyerek sivillere rastgele ateş açtığını, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığını söyledi.