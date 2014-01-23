Hürriyet: Suriye'deki işkence fotoğraflarını teyit edenler Erdoğan'ın avukatları çıktı

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin yaptığı işkencelere ilişkin olduğu öne sürülen fotoğraf ve görüntülerin gerçekliğini araştıran İngiliz Carter-Ruck hukuk firmasının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.

CNN International TV kanalı ve İngiliz The Guardian gazetesi ile Türkiye'de Anadolu Ajansı ve TRT tarafından aynı saatte kamuoyuna açıklanan işkence fotoğraflarını, gerçek adı açıklanmayan, "Sezar" takma ismiyle anılan kişi çekmiş, İngiliz hukuk firması Carter-Ruck'un avukatları, işkence fotoğraflarının gerçek olduğuna ikna olduklarını açıklamıştı.

Hürriyet'ten Zeynep Gürcanlı'nın, Carter-Ruck'ın 2011-2012 bültenine dayandırdığı habere göre aynı İngiliz hukuk firması, Başbakan Erdoğan'ın da avukatlığını yaptı. Firma, İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Eylül 2010'da yayınladığı Başbakan Erdoğan'ın seçimlerde AKP kampanyasında kullanılmak üzere İran'dan 25 milyon dolar bağış aldığı iddiasına yer veren, Con Coughlin imzalı haberine karşı dava açtı ve Erdoğan'a miktarı belirtilmeyen bir tazminat kazandırdı.