Suriye'den insanlık suçu fotoğraflarına yalanlama!

Suriye Adalet Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı olan SANA'ya yaptığı açıklamada, Suriye hapishanelerinde işkence yapıldığına dair yayınlanan fotoğrafların ‘sahte' olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, fotoğraflar için "politikleştirilmiş, objektiflik ve profesyonellikten eksik” yorumu yapılırken, fotoğrafların bazılarının yabancı teröristlere ait olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca hiçbir uzmanın bu fotoğrafları kolayca bulamayacağını, fotoğrafların sahte olduğu ve fotoğrafların Suriye'deki cezaevlerinde tutuklu bulunanlarla hiçbir ilişkisi olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde, Esad rejiminin savaş suçu işlediğine dair binlerce fotoğraf yayınlanmıştı. Sezar kod adlı Suriye ordusunda 13 yıl görev yapan bir kişi tarafından yayınlandığı öne sürülen fotoğraflarda, kurbanlara elleri ve ayakları bağlıyken işkence yapıldığına dair fotoğraflar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Paylaşılan fotoğraflar sonrasında ise Suriye rejiminin açık şekilde savaş suçu işlediği açıklanmıştı.