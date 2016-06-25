"Suriye'deki İran destekli Şii'ler Esad rejimini devirecek"

Suriye'de 5 yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaş esnasında Suriye'deki Şii varlığına dönük yapılşan araştırmada 70 bin İran destekli Şii milisin Suriye'nin çeşitli cephelerinde savaştığı ortaya çıktı. Suriye merkezli araştırma şirketlerinden Jusoor For Studies’in Suriye’deki Şii varlığına yönelik yaptığı araştırmada Şirketin Halkla İlişkiler Sorumlusu Muhammed Nihat, ‘’Şu an ülkemiz İran destekli Şiilerin işgali altındadır’’ dedi. Suriye Lideri Beşar Esad'ın güçlerine eşit sayıda Şii milisin Suriye'deki aktif olarak savaştığının da belirtildiği raporda, Şii milislerin temel hedefinin Baas rejimini devirerek Şii devlet yapısını egemen kılmak olduğu da söylendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Suriye merkezli araştırma şirketlerinden ''Jusoor For Studies'' konu ile ilgili 3 ay süren araştırma raporunu yayınladı.

Raporda Halep Dera ve Şam bölgelerinde Esed'in kara gücünün yüzde altmıştan fazlasının Şiilerden oluştuğu bilgisi yer alıyor. İnfografik harita eşliğinde yayınlanan verilerde Şii gruplarla ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. Sahada savaşan milislerin ülke ve grup dağılımında 20'şer bin kişilik Afgan ''Fatımiler'' ve Iraklı Şiiler çoğunluk arz ederken ardından Lübnan Hizbullahı ve İran devrim Muhafızları geliyor.

Şiilerin merkezi Şam

Yaklaşık üç aylık bir araştırma sonucu yayımlanan rapora dair Yeni Şafak'a konuşan ''Jusoor For Studies'' Halkla İlişkiler Sorumlusu Muhammed Nihat, Şii güçlerin ana merkezi Şam'da bulunuyor, Şam Hava Limanı bölgesinde bulunan ana merkez Makar Zucaci'ye ek olarak Şiilere ait 12 farklı askeri üssün daha bulunduğunu söyledi.

Şiiler darbe hazırlığında

Irak'tan sonra Suriye, Yemen ve Bahreyn'e dönük İran'ın Şiirleştirme projesi olduğunu belirten Muhammed Nihat, ''Şu an ülkemiz İran destekli Şiilerin işgali altındadır, Esed güçlerine eşit sayıda Şii milis Suriye'de savaşın aktif gücü oldu ancak temel hedefleri Baas rejimini devirerek Şii devlet yapısını egemen kılmaktır'' şeklinde konuştu.

Nihat endişenin rejim kanadında sivil asker birçok yetkili şahıs tarafından da dile getirildiğini ifade etti.

Sahadan bilgi toplandı

İran merkezli kaynaklar başta olmak üzere Suriye'de sahada faal tarafların verileri ışığında raporun şekillendiğini vurgulayan "Jusoor For Studies'' Halkla İlişkiler Sorumlusu Muhammed Nihat, ''uzun soluklu bir araştırma sonucu ortaya çıkan mevcut dosya Suriye'deki Şii varlığına dair bugüne kadar yayınlanmış en önemli kaynak özelliği taşımaktadır'' dedi.



