Suriye'deki iç savaşta en kötü yıl



Uluslararası yardım kuruluşlarına göre 2015, beş yıl önce patlak veren Suriye'deki iç savaşın en ağır yılı oldu. 30 yardım kuruluşunun yayınladığı ortak raporda savaşan tarafların büyük zarar verdikleri, yardım çalışmalarını engelledikleri ve daha fazla bölgeyi abluka altına aldıkları belirtildi.

Raporda ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'ya, "ateşe körükle gitmek yerine" kısmi ateşkesin uyandırdığı umut ışığını korumaları çağrısında bulunuldu. Dört ülkenin Suriye'deki acıların dindirilmesine en fazla katkıda bulunabilecek başlıca aktörler olduğu ifade edilen yardım kuruluşları raporunda, uluslararası kararlar üzerinde anlaşma sağlayan hükümetlerin anlaşmazlığı tırmandırdığına da raporda yer verildi.

Raporda, Care International, Save The Children, Oxfam International, Syrian American Medical Society (Sams) ve Norwegian Refugee Council (NRC) adlı yardım kuruluşlarının da imzası bulunuyor.

"250 bin kişi öldü"

Suriye'deki ayaklanma 2011 yılının mart ayında devlet başkanı Beşar Esad'ı protesto gösterileriyle başlamış ve direnişin kuvvet kullanılarak bastırılması üzerine iç savaş çıkmıştı. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre iç savaşta şimdiye kadar 250 bin kişi öldü. İki hafta önce ilan edilen ateşkese genellikle uyulduğu bildiriliyor. Şubat ayında ertelenen Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine önümüzdeki günlerde devam edilmesi bekleniyor.

Yardım örgütleri raporuna göre 2015 yılında Suriye'de 50 bin kişi öldürüldü, 1 milyon Suriyeli de yerini terk etmek zorunda bırakıldı. 1,5 milyon Suriyelinin insani yardıma muhtaç olduğuna ve kuşatma altındaki bölgelerde yaşayanların sayısının 500 bine yükseldiğine de raporda yer verildi.

Raporda ayrıca şu bilgiler yer alıyor: 2015'te saldırılara hedef seçilen hastane sayısı rekor düzeye çıktı. İhtiyacın artmasına rağmen, muhtaç durumdakilere yardım ulaştırmak giderek zorlaşıyor. Kuşatma altındaki bazı bölgelere yardım konvoylarının ulaştırılabilmiş olmasıyla birlikte, yardım kuruluşları çarpışan tarafların tümü tarafından engellendiği için Suriye'nin geniş kesimlerine yardım edilemiyor. Yardım malzemesi götürülmesi önündeki en büyük engellerden birini Rusya'nın hava saldırıları oluşturuyor. Rus hava saldırıları sivil altyapıyı da tahrip ediyor.