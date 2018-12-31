Suriye'deki iç savaşta en az ölüm 2018'de oldu

Suriye'de yedi yıldır süren iç savaşta en az can kaybı 2018 yılında kaydedildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalar sonucu bir yılda 19 bin 666 kişinin öldüğünü açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abel Rahman, "Çatışmaların başlamasından bu yana en düşük ölü sayısı 2018'de kaydedildi" dedi. 2018 yılında hayatını kaybedenlerin 6 bin 349'unu sivillerin oluşturduğu belirtildi. Gözlemevi'nin verilerine göre Suriye'de bir yılda bin 437 çocuk çatışmalar nedeniyle öldü.

Suriye'de geçen yıl 33 bin kişi hayatını kaybetmişti. Suriye'deki iç savaşta en fazla can kaybı 2014 yılında yaşanmıştı. IŞİD'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde halifelik ilan ettiği 2014 yılında 76 bin kişi ölmüştü.

Esad yönetimi Suriye'nin yüzde 60'ını elinde tutuyor

2018 yılı Suriye'de siyasi ve askeri dengenin değiştiği bir yıl olarak da kayıtlara geçti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam çevresinde muhalif grupların varlığına son veren Esad yönetiminin Suriye'nin yüzde 60'ında kontrolü sağladığını aktardı. Hükümet güçleri, 2018'de Rusya ve İran'ın desteği ile muhalifler ve IŞİD'in elinden çok sayıda bölgeyi alarak gücünü artırmıştı.

2018'de IŞİD kan kaybetmeyi sürdürdü. Gözlemevi, IŞİD kontrolündeki bölgelerin şu an Suriye topraklarının yüzde 2.3'üne tekabül ettiğini belirtti.

Gözlemevi, Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı 2011'de patlak veren iç savaşın başlangıcından bu yana ülkedeki yerel ağı ile çatışmaların ve can kaybının kaydını tutuyor.

AFP,dpa/ÖA,EC

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