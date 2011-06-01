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Dünya

Suriye'deki genel aftan PKK'da yararlanacak!

Dün açıklanan genel aftan tutuklu PKK’lılar da yararlanacak.

01 Haziran 2011 03:00

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün genel af yasasını onaylamıştı. Suriyeli insan hakları eylemcisi Mustafa Osso, genel af ilanından sonra yaklaşık 3 bin siyasi mahkumun serbest bırakılmasına bugün başlanmasını beklediğini söyledi. 

Osso, serbest bırakılacaklar arasında Müslüman Kardeşler örgütünün yanı sıra terör örgütü PKK üyelerinin de bulunduğunu söyledi. 


ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

Diğer taraftan Suriye'nin orta kesimlerindeki Rastan kentinde hükümet güçlerinin muhaliflerine yönelik operasyonlarda ölü sayısı artıyor.,  

Suriye'deki protestoları organize eden ve belgeleyen Yerel Koordinasyon Komiteleri tarafından yapılan açıklamada, Rastan'da dünkü olaylarda güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülenlerin sayısının 25 olduğu belirtildi. 

Daha önceki açıklamada ölü sayısı 8 olarak açıklanmış ve ölenler arasında 11 yaşında bir kızın olduğu da belirtilmişti. 


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