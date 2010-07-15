-SURİYE'DEKİ GAZETEDEN "TÜRK EDEBİYATI" EKİ HATAY (A.A) - 15.07.2010 - Suriye'nin başkenti Şam'da yayımlanan El Savra gazetesinin, ''Türk Edebiyatı Özel Sayısı'' çıkaracağı bildirildi. Gazetenin kültür sanat müdürü gazi Hüseyin El Ali, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Antakya Temsilciliğinde düzenlediği toplantıda, eylül ayında yayınlanmak üzere 34 sayfalık Türk edebiyatının ele alınacağı ek hazırladıklarını söyledi. TYS'den yardım istediklerini belirten El Ali, şöyle konuştu: ''Bu çalışmayla Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağlarının daha da güçleneceğine inanıyoruz. Türk edebiyatının usta kalemlerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Türkiye'de Yaşar Kemal gibi çok sayıda değerli yazar, şair, öykü ve edebiyat alanında hizmet veren kalemler bulunuyor. Hazırlayacağımız özel sayı ile Türk edebiyatını tanıtacağız.'' TYS Antakya Temsilcisi Mehmet Karasu da Suriye'de Türk edebiyatı için özel sayı hazırlanmasının gurur verici olduğunu belirterek, ''Bu konuda biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Son dönemlerde kardeş ülke Suriye ile artan dostluk ilişkilerinin kültür ve sanat alanında sürdürülmesi için katkı vereceğiz'' dedi.