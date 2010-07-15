T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SURİYE'DEKİ GAZETEDEN "TÜRK EDEBİYATI" EKİ HATAY (A.A)

15 Temmuz 2010 14:32

-SURİYE'DEKİ GAZETEDEN "TÜRK EDEBİYATI" EKİ HATAY (A.A) - 15.07.2010 - Suriye'nin başkenti Şam'da yayımlanan El Savra gazetesinin, ''Türk Edebiyatı Özel Sayısı'' çıkaracağı bildirildi. Gazetenin kültür sanat müdürü gazi Hüseyin El Ali, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Antakya Temsilciliğinde düzenlediği toplantıda, eylül ayında yayınlanmak üzere 34 sayfalık Türk edebiyatının ele alınacağı ek hazırladıklarını söyledi. TYS'den yardım istediklerini belirten El Ali, şöyle konuştu: ''Bu çalışmayla Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağlarının daha da güçleneceğine inanıyoruz. Türk edebiyatının usta kalemlerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Türkiye'de Yaşar Kemal gibi çok sayıda değerli yazar, şair, öykü ve edebiyat alanında hizmet veren kalemler bulunuyor. Hazırlayacağımız özel sayı ile Türk edebiyatını tanıtacağız.'' TYS Antakya Temsilcisi Mehmet Karasu da Suriye'de Türk edebiyatı için özel sayı hazırlanmasının gurur verici olduğunu belirterek, ''Bu konuda biz de üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Son dönemlerde kardeş ülke Suriye ile artan dostluk ilişkilerinin kültür ve sanat alanında sürdürülmesi için katkı vereceğiz'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24