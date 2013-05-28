Suriye'deki El Kaide cephaneliğinde Türk silahları mı bulundu?

Irak güçlerinin “Suriye sınırı çevresini Sünni terör gruplardan temizlemek gerekçesiyle” geçen cumartesi günü El Anbar çevresinde başlattıkları operasyonda yakalanan El Kaide militanları ve onlarla işbirliği yapanların ellerinde Türk yapımı silahların olduğu öne sürüldü.

Suriye resmi SANA ajansının haberinde, çatışmalarda Irak El Kaidesi’nden 32 militanın öldüğü, operasyon çerçevesinde 50’yi aşkın kişinin gözaltına alındığı, Bağdat-Suriye, Suriye-Ürdün arasındaki uluslararası otoyolda güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Haberde operasyon çerçevesinde içinde Türk yapımı silahların da bulunduğu iki cephaneliğin ele geçirildiği iddiası dikkat çekti.

Cephanelikte büyük miktarda uçaksavarlar, el bombası, havan topu, tüfek, tabanca, zırh ve mermi kutularının olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Irak Meclisi Ulusal İttifak Grubu’ndan milletvekili Hüseyin el Meraabi’nin Ankara’yı hedef alan sözleri de haberde yer aldı. Irak’ın Türkiye’ye yönelik sert ve kararlı bir tutum alması gerektiğini savunan el Meraabi, “Türkiye’nin tüm Arap ülkelerinde kaygı yaratmayı hedefleyen şeytani bir komplo ve planın parçası olduğunu” kaydetti ve Ankara’yı Osmanlı devletinin saltanatını yeniden yaşatmaya çalışmakla suçladı.

Tahran’ın Ankara’ya yönelik sert söylemleri de sürüyor. İranlı yetkililerden, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın İran ve Hizbullah’ın desteğiyle bir Nusayri-Şii kuşağı oluşturmak istediği yönündeki sözlerine tepkiler geldi. Fars Haber Ajansı’na göre İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Davutoğlu’nun suçlamalarının “yanlış ve gerçekdışı” olduğunu belirterek “Türkiye yanlış hesaplarını İran ve Hizbullah’ın üzerine yıkmasın” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahian da Türkiye’nin ilk önce Suriye’de bazı kesimleri Türkiye’ye sığınmaya teşvik ettiğine, fakat şimdi sınır bölgesinde duvar inşa edeceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu durum yüksek güvenlik kapasitesi olan Türkiye’deki dostlarımızın teröristler ve radikal örgütlerin sınır bölgesinde hareketliliği yüzünden zor durumda kaldığını ortaya koyuyor.”

‘Türkiye ve Katar izi’

Lübnan’da yayımlanan El Ahbar gazetesinde Lübnan’da çıkan çatışmalara ilişkin haber “Trablus’taki çatışmalarda Türkiye ve Katar’ın ayak izleri” başlığı ile verildi. Fars ajansına göre haberde, Katar’ın Beyrut Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldığı bir toplantıda Lübnanlı ve Suriyeli Selefilere 300 bin dolar yardım kararı alındığı öne sürüldü. Toplantının “Trablus’tan beş kişilik bir heyetin iki hafta önce Türkiye’yi ziyaret etmesinin ardından gerçekleştiği, bazı kaynakların heyetin Türkiye’de Selim İdris gibi Suriyeli bazı muhaliflerle görüştüğünü kaydettikleri” iddiaları aktarıldı.