Suriye'deki cihatçıların yeni çatı örgütü: Hurras el Din

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde, Sünni Müslümanları savunduğunu söyleyen, büyük olasılıkla El Kaide bağlantılı yeni bir cihatçı çatı örgütü ortaya çıktı.

Bazı El Kaide yanlısı grupların biat ettiğini açıkladığı Hurras el Din (Dinin Muhafızları) adlı örgüt, kuruluşunu 27 Şubat'ta internet üzerinden duyurdu.

Bu gruplar, Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün Temmuz 2016'da Nusra Cephesi olarak bilindiği dönemde El Kaide'yle bağlarını koparttığını duyurmasının ardından kopan fraksiyonlardı.

Hurras el Din (HD) El Kaide'nin Suriye'deki yeni şubesi olabilir, ancak şu ana dek bu bağı kanıtlayacak somut bir veri yok.

HD, El Kaide lideri Ayman el Zevahiri'nin HTŞ ve El Kaide'ye sadık gruplar arasındaki ciddi görüş ayrılıkları karşısında, militanlara birleşme çağrısı yapmasından günler sonra ortaya çıktı.

İlk bakışta, HD'nin üyeleri ve/veya ilişkide olduğu örgütler net değil, ancak El Kaide'yle bağlantılı olduğu yönünde güçlü işaretler var.

4 Mart'ta El Kaide yanlısı cihatçı örgütler Çeyş el Bediye, El Malahim ve Jeyş el Sahil HD'ye katıldıklarını duyurdu. Kısa süre sonra HD bu katılım açıklamalarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Telegram mesajlaşma programındaki güvenilir bir El Kaide yanlısı kaynak daha önce isimleri duyulmayan cihatçı örgütler Saraya Kabul, Guta ve Duma Tugayları, Ebu Bekir el Sıddık Tugayı ve Ebu Ubeyde el Cerrah'ın da HD'ye biat ettiğini açıkladı.

Ancak HD henüz bu örgütlerin gerçekten bir parçaları olup olmadığını doğrulamadı.

HD'nin liderinin kim olduğu henüz duyurulmasa da Telegram'daki doğrulanmayan bir paylaşıma göre, örgütün lideri Ebu Humam el Şami adlı bir kişi.

Faruk el Suri adıyla da bilinen El Şami Nusra Cephesi döneminde El Kaide'nin Suriye'deki askeri komutanıydı.

Son günlerde HTŞ'den ayrılan El Kaide'ye sadık militanlar adına HTŞ'nin lider kadrosuyla taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için yapılan müzakereleri yürütmüştü.

HD'nin Suriye'deki başlıca bölgesi net değil ve örgüte katılan gruplar Suriye'nin farklı bölgelerinde, ülkenin güneybatısı, batıdaki dağlık bölge, Guta ve Şam kırsalında etkin.

HD'nin ilk resmi ve şu ana kadarki tek açıklaması, eylem çağrısında bulunduğu Doğu Guta'ya odaklanmıştı.

HD El Kaide'nin bir parçası olsa da, Zevahiri'nin bu bağlantıyı kabul etmesi çok düşük bir olasılık. Çünkü aslında Zevahiri El Kaide'yle Nusra Cephesi arasındaki ilişkinin de kamuoyu önünde hiç açık etmemişti.

HD, Telegram'daki hesabında kendisini "Müslümanları ve dini korumayı amaçlayan bir örgütüz. Dünya'da Allah'ın hâkimiyetini yaymak, adaleti sağlamak, baskı altındakileri desteklemek, ümmeti ve dinini korumak istiyoruz" diye açıklıyor.

HD'nin ilk açıklamasında Guta'ya odaklanılması istendi ve bölgedeki durumu Müslüman dünyası üzerindeki bir "musibet" diye tanımladı.

Müslümanlara Guta'da savaşma çağrısı yapılan açıklamada, harekete geçilmezse aynı kaderi kendilerinin de paylaşacağı vurgulandı. Zevahiri'nin Suriye'de birlik çağrıları da tekrarlanırken Suriye'deki örgütlere "sorumluluk büyükken ve vakit geçiyorken bu büyük göreve tamamen bağlı kalma" çağrısı yapıldı.

Anaakım medya ve cihatçı örgütler konusunda uzman yorumcular HD'nin kuruluşuna ilgi gösterdiler ve El Kaide'yle güçlü bağlarına dikkat çektiler.

Charles Lister Twitter'daki mesajında HD'nin potansiyel "HTŞ'nin toprak kayıpları nedeniyle" kurulduğunu belirtti.

Lister ayrıca El Kaide'nin "Suriye'de bir geri dönüş aradığını ve gizli, gerilla türü operasyonlara" odaklanacağını söyledi ve HTŞ'den ayrılan "yüzlerce" militanın HD'ye katıldığını iddia etti.

El Şami'nin HD'nin lideri olduğunu belirten Telegram kanalında aynı zamanda, Nusra Cephesi'nin bazı eski militanlarının, yeni örgütün Şura Konseyi'nde olduğu kaydedildi.

Bunlar arasında HTŞ'yi sert bir şekilde eleştiren Sami al-Uraydi, Ebu-Julaybib al-Tubasi, Halid al-Aruri (Sşeyl Ebu el-Kassam al-Ürdüni adıyla da tanınıyor) ve Ebu Abdülrahman el Mekki de bulunuyor.