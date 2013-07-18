Suriye'deki çatışmalarda 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının öldüğü ileri sürüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Resulayn kentinde PYD'nin silahlı kanadı YPG ile El Nusra Cephesi arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Dün Resulayn'dan açılan ateş sonucu Ceylanpınar’da bir kişi ölmüş, biri ağır dört kişi yaralanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı açıklamada ordunun angajman kuralları gereği Suriye topraklarından ateş açılan mevziye, Cenkeser hudut karakolundan ateşle karşılık verildiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamalarına göre El Nusra örgütü, önceki gün öğle saatlerinde Kürt kadın militanların olduğu konvoya saldırdı. Saldırının ardından başlayan çatışmada 15 El Nusra militanı ile iki YPG (Halk Savunma Birlikleri) militanı öldü. YPG'nin Türkiye sınır kapısıyla Resulayn’ın kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdiği ifade edilirken. El Nusra'nın geri çekildiği belirtildi.



Ölenler TC vatandaşı iddiası

PKK’ya yakın Fırat Haber Ajansı'na göre YPG militanları, çatışmaların sona ermesiyle birlikte Resulayn’da ele geçirdikleri El Nusra militanlarına ait merkezlerde yaptıkları aramalarda Türkiye vatandaşı üç kişiye ait kimlikler buldu. Kimliklerden ikisi Adana nüfusuna kayıtlı Muhammed Emin Doğucu (20) ile İbrahim Özden’e (30), üçüncüsü Erzurum nüfuslu Murat Koçak’a (21) ait. Amed Haber Ajansı ise ‘TC kimlikleri’nin Serekaniye diye andıkları Resulayn’da YPG güçleriyle çatışmada öldürülen 3 kişinin üstünden çıktığını iddia etti.

Ailelerin haberi yok

30 yaşındaki İbrahim Özden’in Adana’daki ailesi, çocuklarının bir ay önce kent dışına çıktığını, Suriye’ye gittiğini bilmediklerini söyledi. Amca Ahmet Özden, gelişmeleri Hürriyet’ten öğrendiğini, yeğeninin anne ve babasına henüz tam olarak bir bilgi vermediklerini belirterek şöyle dedi: “Aile olarak serbest ticaret yaparlar. Mali durumları iyi. İbrahim 4 kardeşin en büyüğü. Adana’dan ayrıldıktan sonra son zamanlarda hiç telefonla da konuşamamışlar.”

Öldürüldüğü iddia edilen Murat Koçak’ın ise Türkiye’de bir El Kaide operasyonunda tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.