Suriye'deki bombardıman sesleri Türkiye'den duyuldu

Suriye ordu birliklerinin Tel Abyad'da stratejik noktaların muhaliflerin eline geçmesinin ardından başlattığı top atışları bugün akşam saatlerinde artmaya başladı. Top seslerinin sınırdaki Türk köylerinden duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden zaman zaman şiddetli çatışma ve bombardıman sesleri duyuluyor.

Tel Abyad Sınır Kapısı'nın yanı sıra stratejik öneme sahip iki binayı daha ele geçiren Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin, ilçedeki birçok kamu binasında asılı bulunan yönetime ait bayrakları da indirdiği belirtildi.

Bu arada Tel Abyad ilçesinin Türkiye sınırına yakın noktalara birkaç top mermisinin isabet ettiği görüldü. Büyük bir patlama sesinin ardından dumanların yükseldiği binalarda hasar oluştu. Patlamaların ardından uzun namlulu silahlarla ateş edildi. Bu sırada sınırın Türkiye tarafında bulunan ve olayları izleyen kimi vatandaşların korkup, uzaklaştığı gözlendi.

Çatışmalarda yaralandığı belirtilen bir Suriyeli de tedavi için Akçakale'ye getirildi.

Öte yandan Akçakale'de belediye hoparlörleri ve polis araçlarından halka, sınıra yakın noktalarda durmamaları konusunda anonslar yapılıyor.