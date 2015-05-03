Suriye'deki ABD hava saldırısında en az 52 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), cuma günü ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 52 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan operasyonu "katliam" olarak nitelendiren İngiltere merkezli kuruluş, hayatını kaybedenlerden 7'sinin de çocuk olduğunu belirtti.

Cuma günü gerçekleştirilen saldırının, ABD tarafından ülkede düzenlenen saldırılar arasında en çok can kaybının yaşandığı operasyon olduğunu belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kurucusu Rami Abdülrahman, Birmahle köyünde enkaz altında kalan 13 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini, kayıp kişilere canlı olarak ulaşılamazsa ölü sayısının artabileceğini söyledi.

'Koalisyon ülkeleri, sorumlunun kim olduğunu açıklasın'

Abdülrahman, açıklamasına şöyle devam etti:

"SOHR olarak köydeki IŞİD militanlarını vurmak için ABD tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyoruz ve koalisyon ülkelerine saldırının sorumlusunun kim olduğunu açıklama çağrısı yapıyoruz."

Koalisyon ülkelerinden, saldırıya yönelik açıklama gelmedi.