-SURİYE'DE ZAMANI TÜBİTAK BELİRLİYOR ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - TÜBİTAK, Suriye'deki tüm zaman ayarlarının yapılacağı ''Zaman Standardı ve Zaman Dağıtım Sistemi''ni geliştirdi. Suriyeli yetkililere teslim edilen 2 yıllık çalışmanın ürünü olan sistemle, bu ülkede zaman bilgisi kullanımı gerektiren telekomünikasyon sistemleri, bankacılık sektörü ve televizyon kanalları, TÜBİTAK yapımı yeni zaman dağıtım sistemini kullanacak. Eylül 2009 tarihinde TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Suriye Ulusal Standartlar ve Kalibrasyon Merkezi arasında Bilimsel Metroloji alanında imzalanan işbirliği mutabakat zaptının ilk ürünü ortaya çıktı. Yapılan anlaşma çerçevesinde TÜBİTAK UME, Suriye Ulusal Standartlar ve Kalibrasyon Merkezi için geliştirdiği yeni ''Zaman Standardı ve Zaman Dağıtım Sistemi''ni ülke yetkililerine teslim etti. TÜBİTAK UME Zaman ve Frekans Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Ramiz Hamid ve uzman araştırmacı Adem Gedik, Zaman Dağıtım Sistemi'nin montaj ve devreye alma işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Sistemle, Suriye'de zaman bilgisi kullanımı gerektiren telekomünikasyon sistemleri, bankacılık sektörü ve televizyon kanalları TÜBİTAK UME yapımı yeni zaman dağıtım sistemini kullanacak. Kurulan zaman dağıtım sistemi yardımıyla Suriye referans zamanı ile TÜBİTAK UME ve diğer ülkelerin referans zamanları arasındaki fark düzenli olarak ölçülebiliyor. Ayrıca bir çok ulusal ölçüm referans standardı, TÜBİTAK UME'de kalibre edilerek uluslararası ölçüm sistemine entegrasyonu sağlanıyor.