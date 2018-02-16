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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de yüzlerce Rus'un öldüğü iddia edildi

Rusya ABD'nin Deyr ez Zor'da 7 Şubat'taki hava saldırısında beş Rus vatandaşının öldüğünü açıklarken, Reuters haber ajansı 300 Rus özel güvenlik şirketi çalışanının öldüğünü ya da yaralandığını iddia etti.

16 Şubat 2018 03:29

ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonunun 7 Şubat'ta Deyr ez Zor'da düzenlediği hava saldırısında kaç kişinin öldüğü konusundaki tartışmalar sürüyor. Esad'a bağlı milislerin ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırmasına koalisyon güçleri yanıt vermişti. Koalisyon, saldırının ardından 100'ü aşkın milisin öldürüldüğünü bildirmiş, Amerikan CBS televizyonu ölenler arasında Rus paralı askerlerinin de bulunduğunu iddia etmişti.

Reuters haber ajansı üç ayrı kaynağa dayandırarak verdiği haberde, bu saldırıda Kremlin'e yakınlığıyla bilinen bir Rus askeri firmasında çalışan 300 erkeğin öldüğünü ya da yaralandığını duyurdu. Öldürülenlerin, ağır silah ve tanklarla donatılan, Şam rejimini destekleyen özel Rus güvenlik şirketlerine bağlı paralı askerler olduğu belirtildi. Haberde adının açıklanmasını istemeyen Rus ordusundan bir doktor, saldırıda 100 kişinin öldüğü bilgisini verdi. Moskova'daki askeri bir hastanede çalışan söz konusu doktor, saldırıda yaralananların Suriye'den tahliye edilerek tedavi için Rusya'ya getirildiğini, Moskova'ya en az üç uçak dolusu yaralı taşındığını kaydetti. Doktor, bulunduğu hastanedeki 50'den fazla yaralıdan 30'unun durumunun ağır olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberindeki bir başka kaynak ise Suriye'deki Rus askeri firmasıyla bağları olduğu belirtilen, Kozaklardan oluşan paramiliter bir örgütün liderlerinden Yevgeni Şabayev. Yaralananlardan bazılarını Moskova'da Savunma Bakanlığı'nın hastanesinde ziyaret ettiğini belirten Şabayev, yaralıların Deyr ez Zor yakınlarındaki çatışmaya yaklaşık 550 kişinin katıldığını anlattığını belirtti.

Rus resmi kaynakları Suriye'de özel güvenlik şirketlerinin görevlendirildiği iddialarını yalanlıyor.

Rusya: Beş Rus vatandaşı öldü

Rus resmi makamlarından saldırıyla ilgili resmi açıklama bugün geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova bugün düzenlediği basın toplantısında, medyada yer alan yüzlerce Rus'un öldüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Saldırıda beş Rus'un öldüğünü belirten sözcü, "Ancak ölenler Rus askeri değil" dedi. Saldırıda yaralananlar olduğunu, ancak bu kişilerin Rus vatandaşı olup olmadıklarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Zakharova, ölenlerin Rus güvenlik güçleriyle ilgisi olmadığını ifade etti.

AFP,rtr/HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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