Suriye'de YPG bölgesinden ateş açıldı, obüslerle karşılık verildi

Hafta sonu obüslerle YPG hedefleri hedef alınan Suriye'nin Azez kentinden bu sabah yine Türkiye tarafına ateş açıldığı ileri sürüldü. Kimsenin yaralanmadığı saldırıda ateş açılan PYD bölgesine sınırda konuşlu birlikler top atışı yapmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG hedeflerini vurmaya devam ettiği belirtildi. Kilis Akçbağlar Askeri Üssü’nde konuşlandırılan Fırtına obüsleri 3 günden bu yana YPG’nin Azez bölgesinde ele geçirdiği alana top atışı yapıyor.

YPG, geçen hafta muhaliflerin kontrolünde olan ve ÖSO denetimindeki Azez'e birkaç kilometre uzaklıktaki Minnig Havaalanı'nı ele geçirmişti.

Bu gelişmenin ardından YPG'liler, havaalanı çevresindeki köylerde de denetimi sağladı. Resmi kaynakların verdiği bilgiye göre cumartesi ve pazar günü PYD'nin ele geçirdiği bölgelerden Türkiye tarafına ateş açılınca, Kilis sınırındaki Akçabağlar üs bölgesinde konuşlu topçu birlikleri tarafından ateşin geldiği bölgeye Fırtına obüsleriyle karşılık verildi.