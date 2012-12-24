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Dünya

Suriye'de yine bombalandı: 10'u çocuk, 15 ölü

Bölgedeki görgü tanıkları enkaz altından cesetlerin çıkarılmaya devam ettiğini, çok sayıda da yaralı bulunduğunu söyledi

24 Aralık 2012 21:48

Suriye'nin iç kesimlerinde yer alan Humus'un Telbise ilçesinde savaş uçağının bir ekmek fırınını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 10'ü çocuk 15 kişi öldü.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü (SNHR), Humus'un Telbise ilçesinde, Suriye hava kuvvetlerine ait savaş uçağının bir mahallenin ekmek fırınını hedef alan saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgedeki görgü tanıkları ise enkaz altından cesetlerin çıkarılmaya devam ettiğini, çok sayıda da yaralı bulunduğunu söyledi.

Olayın ardından ölülerin ve yaralıların yakınlarının, bombalanan fırının önünde toplanarak protesto düzenlediği bildirildi.

Dün de Hama'nın Halfaya ilçesinde savaş uçağının bir ekmek fırınını bombalaması sonucu 100'den dazla kişi hayatını kaybetmişti.

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