Suriye'de fırına bombalı saldırı: 100'den fazla ölü

Suriye'nin Hama kentinde fırının bombalanması sonucu ekmek için kuyrukta bekleyen 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü, rejime bağlı güçlerin, Hama'nın Halfaya kasabasında bir fırını bombaladığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, Mig tipi savaş uçağı tarafından düzenlenen saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri adlı muhalif gruptan yapılan açıklamada, rejime bağlı güçlerin Halfaya'da katliam yaptığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Olay mahallinden elde edilen görüntülerde, sokaklarda çok sayıda ceset bulunduğu, kanlar içindeki birçok yaralının da yardım beklediği görülüyor.

Brahimi Suriye'de

Bu arada, BM Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi de Suriye'ye gitti. Brahimi'nin bugün Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, yarın da Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşmesi bekleniyor.