Suriye'de yerleşim yerine Scud füzesi düştü; 47 kişi yaşamını yitirdi!

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep kentinin Cebel Bedru bölgesine Scud füzesinin düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 47 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), kentin Cebel Bedru bölgesindeki yerleşim yerine yerden yere atılan bir Scud füzesinin düşmesi sonucu 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığını iddia etti.

Görgü tanıkları, yıkılan evlerin enkazından hala ölü ve yaralıların çıkartıldığını, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.