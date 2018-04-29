T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Suriye'de yeni çocuk felci salgını

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'de yeni çocuk felci salgınının yayılmakta olduğunu ve 15 yeni vaka görüldüğünü açıkladı. Suriye'de 3 yıldan beri ilk kez çocuk felci gçrülüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye'de yeni çocuk felci salgınının Mart ayından beri en az 17 çocuğu felçli bıraktığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü durumun "çok ciddi" olduğunu açıkladı.

Örgütün Suriye'de çocuk felci vakalarını duyurduğu iki hafta öncesinden beri 15 yeni vaka tespit edildi.

Örgütün sözcüsü Tarim Jasarevic Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Çok endişe duyuyoruz, çünkü felç olan çocuk felçli bir vaka varsa, bu salgın olduğu anlamına geliyor" dedi.

Sözcü, çocuk felci kaynaklı her bir felç vakasının ortalama 200 çocuğa virüsün bulaştığı anlamına geldiğini söyledi.

"Virüs yayılıyor. Çok ciddi" dedi.

Suriye'de 2014'ten beri ilk kez çocuk felci görülüyor.

Yeni vakaların hepsinin 3 Mart ile 23 Mayıs arasında ortaya çıktığı, ancak yeni teyit edildiği belirtiliyor.

Jasarevic, çocuk felci geçiren çocuk sayısının artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Vakalardan biri haricinde hepsi, ülkenin doğusundaki Deyr ez Zor'daki Mayadin bölgesinde görüldü. Bölgenin çoğunluğu Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kontrolünde ve kuşatma nedeniyle bazı kesimlere temel maddelerin erişimi kısıtlanmıştı.

Örgüt, Deyr ez Zor'daki vakaların IŞİD kontrolündeki bölgelerde mi görüldüğü konusunda bir açıklama yapmadı.

Dünya Sağlık Örgütü diğer vakanın ise IŞİD kontrolündeki Rakka kentinde görüldüğünü belirtti.

Yardım örgütleri, Rakka'daki halkı aşılayamıyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dünya SağlıkSuriyeSağlıkMartTarim Jasarevic SalıMayısVakalardanDeyrZor MayadinBölgeninIrakDevletiZorIŞİDRakka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24