-SURİYE'DE TUTUKLULARA İŞKENCE İDDİASI DOHA (A.A) - 19.05.2011 - El Cezire televizyonunun Suriye'de gözaltına alınan muhabiri Dorothy Pervez, cezaevinde tutuklulara işkence yapıldığına şahit olduğunu söyledi. Suriye'deki olayları El Cezire televizyonu adına izlemek üzere bu ülkeye giden İran asıllı Kanadalı gazeteci Pervez (39) "Suriye'de bir cezaevinde 3 gün, 2 gece kaldım. İşkence seslerini duyuyordum" dedi. Pervez, yaptığı açıklamada, günün herhangi bir saatinde darbe, bağırış sesleri ve çığlıkların duyulduğunu, cezaevi görevlilerinin üniformalı olmadığını ifade etti. Şam'daki yetkililer ABD, Kanada ve İran vatandaşlığı bulunan Pervez'in, geçersiz İran pasaportuyla yasadışı yollardan Suriye'ye girmeye çalışmakla suçlamış ve İran'a gönderildiğini belirtmişti. El Cezire, dün Pervez'in serbest bırakıldığını ve İran'dan Katar'ın başkenti Doha'ya geldiğini duyurmuştu. -ÇATIŞMALARDA 8 KİŞİ ÖLDÜ- Suriye'nin, Lübnan sınırındaki Talkalah kasabasında, hükümet güçleriyle silahlı siviller arasında çıkan çatışmalarda 8 kişinin öldüğü belirtildi. Suriye'de önde gelen insan hakları eylemcilerinden bir kaynak, askerlerin dün gece yarısından bugün erken saatlere kadar tank ateşi açtığı Talkalah kasabasında, silahlı siviller ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını söyledi. Son can kayıplarıyla birlikte cumartesinden bu yanan Talkahah kasabasında ölenlerin toplam sayısının 34'e yükseldiğini belirten kaynak, ölenlerden 19'unun Suriyeli askerler olduğunu kaydetti.