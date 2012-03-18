Suriye'de Türk şoför silahlı saldırıda öldürüldü

T24 - Suriye'ye yük götüren TIR şoförü 33 yaşındaki Mustafa Üçtaş dönüş yolunda çatışmaların yaşandığı İdlip kenti yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.



Beş gün önce Suriye'nin iç kesimlerine kendi TIR’ı ile yük götüren 3 çocuk babası Mustafa Üçtaş, bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye dönerken Cilvegözü sınır kapısına 30 kilometre uzaklıktaki İdlip kentine bağlı Saragıp köyü civarında silahlı saldırıya uğradı.

Mustafa Üçtaş'ın bu saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi. Üçtaş'ın ölüm haberi Reyhanlı'daki ailesine ulaştı. Üçtaş ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Nuray Üçtaş, eşinin baba evine gelip acı haberi duyunca sinir krizleri geçirdi.

Üçtaş'ın yakınları cenazeyi almak için İdlip'e doğru yola çıktı.



Halep'te bomba yüklü araçla saldırı



Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Muhalif kaynaklar saldırıda güvenlik güçlerine ait bir merkezin hedef alındığını açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da dün düzenlenen eş zamanlı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmişti.