Suriye'de Türk işadamını kaçıran aileden açıklama: Bırakmayacağız

Suriye'de kaçırılan 11 Lübnanlıdan biri olan Hüseyin Ali Ömer'in bugün serbest bırakılarak Türkiye'ye teslim edildiği belirtildi. Mikdad ailesi ise, kardeşleri bırakılana kadar Türk işadamını ellerinde tutacaklarını açıkladı.

Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, Suriye'nin Halep şehrinde, İran'a yaptıkları dini ziyaretten dönerken kaçırılan 11 Şii Lübnanlıdan biri olan Hüseyin Ali Ömer'in, bu sabah serbest bırakıldığını duyurdu.

Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbel, LBC Televizyonu'na yaptığı açıklamada, diğer kaçırılan Lübnanlıların da serbest bırakılacağına yönelik Türk yetkililerden olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları da bu bilgiyi doğrulayarak, Ömer'in Türkiye'ye teslim edildiğini ve Lübnan'a gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu belirtti.

Davutoğlu'ndan telefon

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan Başbakanı ve Meclis Başkanı ile telefon görüşmeleri yaparak, Ömer'in serbest bırakıldığı bilgisini verdi.

'Türk işadamını bırakmayacağız'

Suriye'deki Mikdad ailesi ise, Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan kardeşleri Hassan Mikdad'la ilgili açıkalama yaptı. Mikdad ailesi, ''Kardeşimiz bırakılana kadar Türk işadamını bırakmayacağız'' dedi.

Suriye'de kaçırılan Lübnan vatandaşı Hassan Mikdad'ın kardeşi Esad Mikdad, kardeşlerinin Suriyeli muhaliflerce bırakılana kadar Türk işadamını ellerinde tutacaklarını söyledi.

Suriye'de aşiret üyelerinden birinin kaçırılması üzerine 20'den fazla Suriyeliyi kaçıran Mikdad aşireti, bugün 4 rehine haricinde diğer Suriyelileri serbest bırakacaklarını açıklamıştı.

İki Türk hala rehin

Lübnan'daki Mikdad aşireti, Suriye'de muhaliflerin elinde bulunan Lübnanlı rehinelerden Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tutuyor. Mikdad ailesinin bir üyesinin Özgür Suriye Ordusu tarafından rehin alınması sonrasında, Lübnan'da Türk işadamı Aydın Tufan Tekin ve TIR şoförü Abdulbasit Arslan kaçırılmıştı.

Türk işadamı Aydın Tufan Tekin, 15 Ağustos'ta Beyrut'a geldikten sonra, havalimanından bindiği taksinin önünü kesen Mikdad ailesi tarafından kaçırılmıştı.