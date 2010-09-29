-SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - PKK terör örgütüne yönelik Suriye'nin Halep kentinde düzenlenen operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Halep kentinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini ve örgütün simgelerini taşıyan bir grup, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda çok sayıda örgüt mensubunun öldürülmesini protesto etti. Protestocu grubun, kendilerine müdahale eden polise taşlı sopalı saldırıda bulunduğu kaydedildi. Çıkan çatışmada aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirlendi. Olayların ardından güvenlik güçleri, Halep kentinin Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde operasyon düzenledi. Kamera kayıtlarından yararlanan güvenlik güçleri, grubu yönlendirdikleri tespit edilen terör örgütünün lider kadrolarında yer alan 11 kişiyi saklandıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan örgüt mensuplarının, 8 ila 20 yıl arasında değişen ağır hapis cezası talebiyle yargılanacakları bildirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Türkiye ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye güvenlik güçlerinin teröre karşı işbirliği ve tam mutabakat halinde olduğunun altını çizmişti.