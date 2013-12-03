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Dünya

İslamcı militanlar Suriye'deki Hristiyan kasabasından 12 rahibeyi kaçırdı

Tarihi Malula kasabasını ele geçiren militanlar, Ortodoks manastırı Mar Takla'ya girdiği bildiriliyor

03 Aralık 2013 19:56

Suriye'de İslamcı militanların tarihi Hrıstiyan kasabası Malula'yı ele geçirdiği ve 12 rahibeyi kaçırdığı bildirildi. Malula çevresindeki çatışmalar aylardan beri devam ediyordu. Rejim güçlerinin mevzilerini patlayıcı malzemelerle imha eden isyancıların kasaba merkezini ele geçirmeyi başardığı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin Suriye resmi haber ajansı Sana'ya dayandırdığı habere göre, militanlar Ortodoks manastırı Mar Takla'ya girdi. Vatikan Radyosu'na konuşan Vatikan'ın Suriye temsilcisi Mario Zenari, militanların Suriye ve Lübnan uyruklu 12 rahibeyi kaçırdığını söyledi. Mario Zenari, olayla ilgili daha fazla ayrıntı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Aralarında El Kaide çizgisindeki El Nusra Cephesi mensuplarının da bulunduğu militanlar, bu yılın Eylül ayı başında Malula'yı ele geçirmiş, rejime bağlı güçler militanları 3 gün sonra kasabadan çıkarmayı başarmıştı. Militanlarla rejim güçlerinin Malula çevresindeki çatışmaları o tarihten beri kesintiye uğramaksızın devam etmişti.
 

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