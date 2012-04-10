Suriye'de tankların kentlerden çekilmesi bekleniyor ama hiçbir hareket yok!

Beşşar Esed yönetimindeki Suriye ordusunun bugün saat 06.00 itibariyle tankları kentlerden çekmeye başlaması gerekiyordu. Ancak tankların çekildiğine dair bir gelişme yaşanmadı. Suriye'nin bazı kentlerinde yer yer çatışmalar da devam ediyor. Kofi Annan da bugün Hatay ziyaretinin ardından Tahran'a geçecek. Çin’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki gelişmeler üzerine gezisini yarıda keserek Türkiye'ye dönüyor.



Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Suriyeli bir muhalif, tank ve askeri birliklerin Humus kentinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Suriye'de çatışmalar devam ederken BM Güvenlik Konseyi, Suriye'yi ateşkes konusunda verdiği sözleri tutmaya çağırdı.

Konsey bildirisinde Esad yönetiminden 10 Nisan'a kadar kent ve kasabalardan askeri birlikleri ve ağır silahları çekmesi talep edildi. Bildiride, bu adımların yerine getirilmesinden sonraki 48 saat içinde ateşkesin başlaması çağrısı yapıldı.



Önce Hatay sonra Tahran



BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan da bugün Hatay'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kampları ziyaret ederek, onların görüşlerini alacak. Annan'ın saat 12.00'de özel bir uçakla Hatay havaalanına inmesi bekleniyor. Annan buradan askeri bir helikopterle Kilis'teki mülteci kamplarını havadan inceledikten sonra Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki mülteci kampına gelecek. Burada incelemelerde bulunacak olan Annan, Suriyeli sığınmacıların sorunlarını dinleyecek.

Davutoğlu Çin gezisini yarıda kesti



Çin’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye’deki gelişmeler üzerine gezisini yarıda kesti.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırındaki hareketlilik devam ettiği için durumu yakından takip etmek üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinden ayılarak Pekin'den Türkiye'ye dönüyor.

Davutoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 4 daimi üyesiyle de telefonla konuştu.

Öte yandan, Davutoğlu yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerin 14 Nisan’da İstanbul’da yapılacağını söyledi.

Bakan Davutoğlu, “Bölgemiz her türlü kitle imha silahından arındırılmalıdır” diye konuştu.

Suriye tarafından Kilis'teki konteyner kampa doğru açılan ateşte 2 Türk görevli yaralanmıştı.



Erdoğan: Net bir sınır ihlali artık olmuştur



Çin'de ziyaretini sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, Suriye'deki olaylara ilişkin Türkiye'nin yapması gerekenin önemli olduğunu belirterek, “Çok açık, net bir sınır ihlali artık oluşmuştur, bu da ortadadır. Bu sınır ihlaline yönelik olarak da bizler de son değerlendirmeleri yapacağız, gerek şahsım gerek Dışişleri Bakanımız yoğun bir şekilde çevre ülkelerle diplomasimiz de devam ediyor ondan sonra da atılması gereken adımları tabii ki atacağız” dedi.



Muallim, Lavrov'la görüşecek



BM ve Arap Birliği'nin Esed yönetimine tanıdığı süre bugün dolarken Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşecek. Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Gennadiy Gatilov, Moskova'nın şiddete son verilmesi ve muhaliflerle görüşmelerin başlaması için Suriyeli yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi. Gatilov, ''Şam yönetimiyle Suriye'de siyasi çözüm sürecinin başlaması için aktif bir şekilde çalışmaktayız'' dedi.



'Türkiye cömert yardımda bulunuyor'



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Suriye rejimine bağlı güçlerce dün Türkiye-Suriye sınırında ve Lübnan-Suriye sınırında ateş açılmasıyla ilgili olarak derin üzüntü duyduğu belirtildi.

BM Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, komşu ülkelere pek çok Suriyelinin sığınmasına yol açan, Suriye'de devam eden şiddetten ve insan hakları ihlallerinden dolayı son derece endişeli olduğu vurgulandı.

Ban'ın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile dün telefonla görüştüğü hatırlatılan açıklamada, Suriyeli sığınmacılara gösterdikleri misafirperverlikten ve sınırlarını açık tutmalarından dolayı Türkiye ve Lübnan'a teşekkür etti.



ABD: Sığınmacılara yönelik saldırıları kınıyoruz



Suriye rejimine bağlı güçlerin Türkiye-Suriye sınırında sığınmacılara ateş açmasına, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Beyaz Saray da kınadı. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, söz konusu olaylarla ilgili olarak Türk yetkililerle yakın temas halinde olduklarını söyledi.

Carney, ''Şurası açık ki, Suriye'deki rejimin giriştiği sınır ötesi şiddet eylemleri Türk topraklarına sıçradı ve bir mülteci kampında ölüm ve yaralanmalara neden oldu. Suriye rejimi tarafından sınır ülkelerindeki sığınmacılara yönelik bu tüm saldırıları kınıyoruz ve bugün gelen haberlerden de öfke duyuyoruz. Türkiye'nin Suriye rejimine derhal ateşkes uygulaması yönündeki çağrılarını kuvvetle destekliyoruz'' diye konuştu.



ABD'li senatörler de ziyaret edecek



BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'dan sonra ABD'li senatörler John McCain ve Joe Lieberman da Hatay'da Suriyeli sığınmacıları ziyaret edecek. ABD'li senatörlerin saat 16:00'da Yayladağı'ndaki mülteci kampını ziyaret etmesi bekleniyor. McCain ve Lieberman, Suriyeli sığınmacıların sorunlarını dinleyecek.