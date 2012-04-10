Rusya Dışişleri Bakanı: Esed'ten taahhüt aldık

Suriye'de tüm tarafların biran önce ateşkese uyması çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye yönetiminin, Annan planına uyacağını taahhüt ettiğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim de, "Ateşkese varmak bizim de çıkarımıza" dedi.



BM Ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın Esed yönetimine verdiği süre bugün sabah saatlerinde dolarken Rusya, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'i ağırladı. Lavrov-Muallim görüşmesi sonrasında basın toplantısı düzenlendi.

"Suriye yükümlülüklerini yerine getirmiyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Annan planının uygulanması için Suriye hükümetinin hala atması gereken adımlar var. Annan planını destekliyoruz. Bize göre daha fazla önlem alınmalı ve bu planını uygulanması için daha fazla çaba harcanmalı. Bu konudaki görüşümüzü çok açık bir şekilde Suriye'ye açıkladık" dedi.

"Annan planı Suriye Ulusal Konseyi tarafından da kabul edilmemiş görünüyor" şeklinde konuşan Lavrov, Suriye'de soruna siyasi çözüm bulunabilmesi için tüm tarafların anlaşmaya uyması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Muallim ile planın uygulanması konusunu detaylı bir şekilde görüştük. Suriyeli yetkililerin kent ve kasaba merkezlerindeki ağır silahların kullanımıyla ilgili taahhütlerine bağlı olduklarını bir kez teyit edildiğini not ettik" dedi.

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'da durumun aciliyetini bildireceklerini dile getiren Lavrov, BM gözlemcilerinin birkaç gün içinde Suriye'ye giderek çalışmalara başlamasının önemine işaret etti. Lavrov, "Birkaç gün içinde bölgeye gidecek olan gözlemciler bize bağımsız bilgi aktaracak" şeklinde konuştu.



'Annan bize garanti vermeli'



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Annan'ın muhaliflerin ateşkese uyacağı konusunda kendilerine garanti vermesini de istedi.



Muallim: Ateşkese varmak çıkarımıza



Basın toplantısında söz alan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de, Suriye'de ateşkese varılmasının kendi çıkarlarına da olduğunu söyledi.