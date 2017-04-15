Suriye’de tahliye konvoyuna saldırı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından verilen bilgilere göre, Halep'in Raşidin semtinde bir intihar saldırısı düzenlendi. Yapılan açıklamada, saldırının tahliye edilen sivilleri hedef aldığı belirtildi. Saldırının, bir araca yerleştirilen bombanın sivillerin bulunduğu otobüsün yakınında patlatılmasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Ancak saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

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Karşılıklı tahliyeler

Hükümete bağlı güçler ile muhalifler arasında Katar ve İran'ın arabuluculuğunda imzalanan anlaşmada sivillerin karşılıklı tahliye edilmesi öngörülüyordu. Buna göre, Şam'ın batısında hükümete bağlı birlikler tarafından kuşatılan Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden siviller ile askeri muhaliflerin tahliye edilerek İdlib'e götürülmesi planlanıyordu. İsyancıların kontrolündeki İdlib ilinde ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kuşatma altında tuttuğu Fua ve Kefreya beldelerinden de sivillerin tahliye edilmesi öngörülüyordu.

Cuma günü başlayan tahliyelerde 7 binden fazla kişiyi taşıyan çok sayıda otobüs gece Halep'in batısında iki farklı noktaya ulaştı. Saldırının konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletilmesi sırasında düzenlendiği belirtildi. Anlaşmanın hayata geçirilmesindeki anlaşmazlık nedeniyle konvoyların ilerleyemediği bildiriliyor.

"Küçük bir hapishane gibi"

İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Şam yakınlarındaki Madaya'dan tahliye edilenlerin, isyancıların kontrolündeki İdlib'e götürülmesi planlanıyordu. Ancak aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu kafilenin, cumadan beri bekletildiği kaydedildi. Gözlemevi yetkilileri, otobüslerde bekleyen insanların yemek, uyumak, tuvalet gibi imkânlarının pek bulunmadığını dile getirerek, otobüslerin park ettiği bölgeyi "küçük bir hapishane” olarak nitelendirdi.

Konvoyun bekletilmesine gerekçe olarak Zebadani'daki isyancıların güvenli bir geçiş garantisini hâlâ verememesi gösteriliyor. Muhalif gruplar arasında imzalanan anlaşmayı eleştirenler de bulunuyor. Anlaşmayı eleştirenler, bu şekilde Beşar Esad’ın muhalifleri Suriye’nin batısındaki önemli kentlerinden uzaklaştırdığını savunuyor. Bunun yanı sıra sivillerin İdlib’e ulaşmasının ardından, hükümete bağlı birliklerin ateşine maruz kalabileceğinden kaygı duyuluyor.

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AFP/dpa/JD/BS