-SURİYE'DE SUBAY KULÜBÜNE BASKIN ŞAM (A.A) - 26.03.2011 - Suriye resmi haber ajansı SANA, "silahlı bir grubun Homs kentindeki Subay Kulübü'nü bastığını ve bir kişinin öldüğünü" bildirdi. Haberde, "silahlı bir grup, Homs ilinde bir kısım vatandaşların toplanmalarını fırsat bilerek Subay Kulübü'nü bastı" ifadesine yer verilerek, "silahlı grubun açtığı ateş sonucu Adil Fendi adlı bir vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı" kaydedildi. SANA'nın haberinde, olay sırasında Subay Kulübü'ne yakın çok sayıda işyerinin de hasar gördüğü belirtildi.