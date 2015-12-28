Suriye'de sivil katliam



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ölen sivillerin sayısı yaklaşık 190 bine ulaştı. Aktivistlere göre 180 bini aşkın sivil Suriye rejiminin saldırılarında can verdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamasına göre isyancılar 2 bin 750, IŞİD teröristleri ise bin 800'e yakın sivili katletti.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre iç savaşta en az 250 bin kişi öldü. Aktivistlere göre Rusya'nın eylül ayı sonunda başlattığı hava saldırılarında yüzlerce sivil öldü. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya'nın hava saldırılarında ölen sivil sayısını 161'i çocuk 710 sivil olarak bildirdi.

Uluslararası koalisyon saldırılarında ölen siviller

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'de düzenlediği hava saldırılarında da siviller can verdi. Buna göre uluslararası koalisyonun hava saldırılarında 81'i çocuk en az 299 sivil öldü.

Hava saldırılarındaki kayıpları derleyen internet platformu Airwars.org'a göre uluslararası koalisyonun hava saldırılarında 402 – 550 arasında sivil öldü.

Af Örgütü'nden Rusya'ya ağır suçlama

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Rusya’yı Suriye’deki hava operasyonlarından dolayı "savaş suçu" işlemekle suçlamıştı. Af Örgütü tarafından hazırlanan bir raporda, Rusya tarafından düzenlenen 6 hava saldırısında yaklaşık 200 sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekilmişti. Af Örgütü, Moskova'yı sivil kayıplar konusunda yanıltıcı bilgiler vermekle de suçlamıştı.