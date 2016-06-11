Suriye'de Şii Türbesi’ne bombalı saldırı



Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir Şii türbesine düzenlenen koordineli bombalı saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. IŞİD ile bağlantılı Amak Haber Ajansı saldırıyı radikal İslamcı örgütün üstlendiğini duyurdu. Koordineli olarak düzenlenen saldırılarda, iki intihar eylemcisinin Seyyide Zeynep Türbesi girişinde üzerlerindeki patlayıcıları ateşledikleri ve bomba yüklü bir aracın da infilak ettirildiği bildirildi.

Türbe daha önce de hedef alınmıştı

Şam'ın merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan türbe silahlı hükümet yanlısı güçler tarafından korunmasına karşın daha önce de IŞİD'in de aralarında olduğu birçok cihatçı grubun hedefi olmuştu. Türbeye 25 Nisan'da düzenlenen son saldırıda en az yedi kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralanmıştı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Şubat'ta düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği bir saldırıda çoğu sivil 134 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ocak ayında IŞİD'in gerçekleştirdiği bir başka saldırıda ise 70 kişi ölmüştü.

Şii Lübnan Hizbullahı, Seyyide Zeynep Türbesi'nin tehdit altında oluşunun örgütün Suriye Savaşı'na müdahil olmasının ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemelerinin temel nedenini oluşturduğunu açıklamıştı.

Altın kubbesiyle ünlü olan ve Suriye'deki en önemli Şii türbesi olarak kabul edilen türbe her yıl çok sayıda Şii tarafından ziyaret ediliyor.

Halki: Katliamlardan Türkiye de sorumlu

Öte yandan Suriye Haber Ajansı SANA, saldırıyla ilgili olarak Suriye Başbakanı Vail Nadir Halki'nin acımasız katliamlardan Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttuğu yönündeki sözlerine yer verdi. Halki, bu üç ülkeyi Devlet Başkanı Esad’ı devirmeye çalışan muhaliflere destek vermekle suçladı.