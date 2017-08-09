Suriye’de savaşın sonu göründü mü? IŞİD bitirilebilir mi? bu akşam Tele1’de

Suriye’de savaş 2011’den bu yana sürüyor. Son dönemde Esad yönetiminin elini güçlendirecek gelişmeler yaşandı. Rusya, bölgedeki ana belirleyici askerî-siyasi güç olmaya devam ediyor. Ancak ABD de Suriye’de aktifleşti. Bir yanda Rakka harekatı yapılırken diğer yanda İdlib, önemli gelişmelerin eşiğinde gibi. Kürtlerin ABD ile birlikte savaşıp ondan silah yardımı alması, Ankara ile Washington’un arasını bozuyor. Bu arada Moskova, Astana Süreci’ni geliştirmek için yeni adımlar atıyor.

Öte yandan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu giderek yaklaşıyor. Bölgede birçok güçle etkileşim halindeki Türkiye, savunma kapasitesini arttırmak için Rusya’dan S-400 füzeleri almak istiyor. Bu konularda dünya başkentlerinden çok farklı açıklamalar geliyor.

Bu konular, Tele1 kanalında bugün (9 Ağustos 2017) saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında ele alınacak.

Ayrıca Kırım’daki son gelişmeler nedir? Rusya lideri Putin 2018’de tekrar başkanlık seçimlerine katılacak mı? Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov’un ilginç PR çalışmaları...

Gazeteci Tatyana Yavuz’un sunumuyla Türkiye’deki Rusça konuşan insanların yaşamından kesitler... Kültürel etkinlikler... Kısa haberler ve basın özetleri... Dünyadan ilginç görüntüler... Ve başka haberler ve söyleşiler program seyircilerini bekliyor...

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Bora Bayraktar, Rusya’dan Türkiye Araştırmaları Merkezi Siyaset Bölümü Başkanı Yuriy Mavaşev, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ünver Sel ve göçmenlik danışmanı Aleksandr Radkeviç programa canlı yayında konuk olarak katılıyorlar.

Dünyanın Öteki Yüzü her Çarşamba 21.00’de Tele1’de

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekilleniyor?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün:

http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

Tele1 kanalı internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 12034, Sembol Rate; 27500, Vertical.