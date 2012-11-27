Suriye'de savaş uçakları fabrikayı bombaladı: 20 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde savaş uçaklarının bir zeytinyağı fabrikasını bombalaması sonucu 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), kuzeydeki İdlib kentinde yer alan ve çatışmalardan kaçan halkın sığındığı bir zeytinyağı fabrikasının savaş uçakları tarafından bombalandığını, bombardımanda 20 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi dün Suriye'deki sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapmıştı.

Sınırdaki Harim kasabası bombalanıyor

Öte yandan Hatay'ın Reyanlı ilçesine bağlı Beşaslan köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki İdlip'e bağlı Harim kasabası, Suriye'ye ait savaş uçaklarınca bombalanıyor.