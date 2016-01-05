'Suriye'de sarin gazı kullanıldı'



Merkezi Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPWC), Suriye yönetiminin talebiyle Şam yakınlarındaki 11 ayrı saldırı vakasından numune alıp inceledi.

OPWC tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan aylık raporda, "alınan kan örneklerinde sarin ya da sarin benzeri bir gazın izlerine rastlandığı" kaydedildi.

'Hardal gazı izleri bulundu'

Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta taraflar birbirlerini karşılıklı olarak kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Uzmanlar isyancı grupların kimyasal silah stokuna sahip olmasının zor olduğuna inanıyor. Ancak OPWC uzmanları, terör örgütü IŞİD'in bir başka isyancı grupla çatıştığı bir bölgede hardal gazı kullanıldığını saptamıştı.

Esad izin vermişti

2013 yılında uluslararası baskılar sonucunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal silah deposuna OPCW müfettişlerinin girmesine izin vermişti.

Uzlaşma öncesinde Şam yakınlarında sinir gazıyla düzenlenen bir saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Olaydan Suriye hükümeti sorumlu tutulmuş, ABD askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Kimyasal silah stoğunun tamamı imha edildi mi?

Suriye'nin kabul etmesi üzerine OPCW'nin gözetimi altında 1300 ton kimyasal silah Amerikan donanmasına ait gemilerle alınarak zararsız hale getirilmişti.

OPCW, Suriye yönetimince beyan edilen kimyasal silah stokunun yüzde 99,6'sının imha edildiğini bildirmesine rağmen Batılı ülkeler Esad'ın bazı silahlarını gizlediğinden kuşkulanıyor.

Suriye'de kimyasal silahların imhasını denetleyen OPCW, 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.