T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Suriye'de sarin gazı kullanıldı'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir raporda, Şam yakınlarında düzenlenen saldırılarda sarin gazı izlerine rastlandığı bildirildi.

05 Ocak 2016 14:10


Merkezi Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPWC), Suriye yönetiminin talebiyle Şam yakınlarındaki 11 ayrı saldırı vakasından numune alıp inceledi.

OPWC tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan aylık raporda, "alınan kan örneklerinde sarin ya da sarin benzeri bir gazın izlerine rastlandığı" kaydedildi.

'Hardal gazı izleri bulundu'

Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta taraflar birbirlerini karşılıklı olarak kimyasal silah kullanmakla suçluyor. Uzmanlar isyancı grupların kimyasal silah stokuna sahip olmasının zor olduğuna inanıyor. Ancak OPWC uzmanları, terör örgütü IŞİD'in bir başka isyancı grupla çatıştığı bir bölgede hardal gazı kullanıldığını saptamıştı.

Esad izin vermişti

2013 yılında uluslararası baskılar sonucunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kimyasal silah deposuna OPCW müfettişlerinin girmesine izin vermişti.

Uzlaşma öncesinde Şam yakınlarında sinir gazıyla düzenlenen bir saldırıda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti. Olaydan Suriye hükümeti sorumlu tutulmuş, ABD askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Kimyasal silah stoğunun tamamı imha edildi mi?

Suriye'nin kabul etmesi üzerine OPCW'nin gözetimi altında 1300 ton kimyasal silah Amerikan donanmasına ait gemilerle alınarak zararsız hale getirilmişti.

OPCW, Suriye yönetimince beyan edilen kimyasal silah stokunun yüzde 99,6'sının imha edildiğini bildirmesine rağmen Batılı ülkeler Esad'ın bazı silahlarını gizlediğinden kuşkulanıyor.

Suriye'de kimyasal silahların imhasını denetleyen OPCW, 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiMerkezi Hollanda LaheyKimyasal Silahların YasaklanmasıSuriye Güvenlik KonseyiSuriyeOPWCIŞİDSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadOPCWABDAmerikanBatılıEsadNobel BarışDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24