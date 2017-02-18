Suriye'de Rusya'yla mı, yoksa ABD'yle mi? Bu akşam Tele1’de tartışılacak

Ankara, Rusya ile işbirliğini bozmadan ABD ile Rakka operasyonuna girişebilir mi? Türkiye’nin El Bab harekatı bitti mi, bitmedi mi? Ankara, Moskova’ya verdiği sözleri tutuyor mu? ABD ile Suriye üzerine başlayan görüşmeler, Rusya’da nasıl karşılanıyor? TSK Rakka operasyonuna girişebilir mi? Kürtlerin konumu ne olur?

Bu ve başka konular, T24 yazarı ve Rusya uzmanı Hakan Aksay’ın Tele1 televizyonunda dört hafta önce önce başladığı 'Dünyanın Öteki Yüzü' programında, bu akşam saat 21.00’de Rus ve Türk konuklarla canlı yayında ele alınacak.

Programda ayrıca Moskova’daki Kürt Konferansı, ABD’nin Rusya ile İran’ın arasını açma çabaları, Lenin’in mozolesi ve Rusya ile krizden Antalya’nın zararları konuları ile çeşitli haberler ve basın özetleri de yer alacak.

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekillenecek?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın 28 Ocak 2017, 4 Şubat 2017 ve 11 Şubat 2017 tarihli ilk üç bölümünü izlemek için tıklayın.

Nasıl izlenebilir?

Yeni TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.