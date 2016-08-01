Suriye'de Rus helikopteri düşürüldü



Suriye'nin Halep kentinde devam eden şiddetli çatışmalarda, Mi-8 tipi Rus helikopterinin vurulduğu bildirildi. Helikopterdeki Rus askerleriyle birlikte, Suriye'de taraflar arasındaki barışı sağlamak için çalışan Rus heyetinden iki yetkilinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, helikopterin Halep'e açılan insani yardım koridoru kapsamında dönüş yolunda vurulduğunu açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Hmeimim destek noktasından kalkan ve insani yardım taşıyan helikopterin İdlib üzerindeyken yerden vurulduğunu açıkladı. Peskov, askerlerin düşmeden önce 'kahramanca' yerdeki sivillere en az zarar verebilecek şekilde manevra yaptığını kaydetti. Helikopterin kimler tarafından vurulduğuna dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Olaydan kısa süre sonra sosyal medyada, bir erkek cesedinin başında Rus kimliklerini ellerinde sallayan militanların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerin gerçek olup olmadığı henüz teyit edilmedi. Helikopterin düşürülmesi, Rusya'nın Beşar Esad'a destek vermek amacıyla 2015 yılında Suriye'de başladığı askeri müdahaleden bu yana en kanlı saldırı oldu. Suriye'de hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısı 18'e çıktı.

Şiddetli çatışmalar sürüyor

Suriye'deki cihatçı grupların, Halep'e açılan insani yardım koridorunu kırmaya çalıştıkları bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, El Kaide'den ayrılarak Fetih El Şam adını alan Nusra Cephesi'nin, pazar akşamı kentin güneybatısında hükümet birliklerine yakın bölgede iki otomobil içindeki bombaları patlattıklarını bildirdi. Hükümet birlikleri ile cihatçı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını aktaran örgüt, Hamdaniye'de aralarında 3 çocuğun bulunduğu 11 sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Fetih El Şam örgütünün, ittifak kurduğu Ahrar El Şam örgütüyle birlikte hükümet birlikleri ve onlara destek veren Lübnan Hizbullah'ından birliklere yönelik saldırılarının pazartesi günü de sürdüğü bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, cihatçı militanların gece saatlerinde güney ve güneybatıdan saldırıya geçtikleri haberi verildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün verdiği bilgileri teyit etmek mümkün değil.

Örgütün Başkanı Rami Abdel Rahman, Halep'te uzun ve zorlu bir mücadeleden endişelendiklerini kaydetti. Rahman, hükümet birliklerine Lübnan Hizbullahı’ndan birliklerin, İran askerleri ve Rusya'dan büyük bir destek verildiğini belirtti.