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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'de rejime ait savaş uçağı düştü

Suriye devlet televizyonu, orduya ait bir jetin düştünü duyurdu. Muhalifler, düşen uçağın pilotunu rehin aldıklarını açıkladı.

15 Ağustos 2017 23:40

Suriye devlet televizyonu İkbariye, rejime ait bir savaş uçağının ülkenin güneyinde düştüğünü bildirdi. Devlet televizyonuna konuşan ordu kaynağı, uçağın neden düştüğüne dair incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Açıklama, Suriyeli muhaliflerin, Ürdün sınırı yakınlarında bir rejim jetini düşürdüklerini duyurmalarının ardından geldi. MiG-21 tipi savaş uçağını düşürdüğü belirtilen Ahmed el Abdo Güçleri'nin iletişim sorumlusu Faris el Munced, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Pilot elimizde. Yaralı ve şu an tedavi ediliyor" dedi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de uçağın söz konusu muhalif grup tarafından düşürüldüğünü ve pilotun yaralı ele geçirildiğini açıkladı. Ahmed el Abdo Güçleri, düşen uçağın enkazının ve adının Ali el Hilva olduğu belirtilen pilotun görüntülerini de yayınladı. Muhalifler, rütbesini binbaşı olarak açıkladıkları pilotun sorgulandığını duyurdu.

"Ateşkes alanı dışında"

Munced, Suriye'nin güneyindeki Süveyde vilayetinin Vadi Mahmud bölgesinde düşürülen uçağın vurulduğu yerin geçen ay ABD, Rusya ve Ürdün'ün müzakere ettiği ateşkes alanları içinde olmadığını savundu.

Munced uçağı "23 milimetrelik uçaksavar" ile düşürdüklerini ve pilota "uluslararası hukuka uygun şekilde" davranacaklarını belirtti. Suriyeli muhalif, pilotun tedavisi tamamlandıktan sonra hakkında ne karar vereceklerine dair tartışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters,CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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