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Suriye'de peş peşe patlamalar (2)

REJİME AİT 12 NOKTADA PATLAMA İsrail'in, Suriye'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi

18 Eylül 2018 02:13

REJİME AİT 12 NOKTADA PATLAMA
İsrail\'in, Suriye\'de Esad rejimine ait 12 askeri noktayı vurduğu iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimine ait Humus\'ta 2, Lazkiye\'de 4, Banyas\'ta 4 ve Hama\'daki 47\'nci Alay\'da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri\'nce vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

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